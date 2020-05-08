В Украине закончились весенние полевые работы: сколько и чего засеяли

В Украине завершился посев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха и сахарной свеклы; всего засеяно 86% прогнозируемых площадей.

В Украине завершился посев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха и сахарной свеклы. В целом засеяно 86% прогнозируемых площадей.

"В период 04-07.05 аграрии посеяли 2 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур. Полевые работы проведены на площади 13,3 млн га, что составляет 86% к прогнозу посева (15,5 млн га). Завершен сев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха, сахарной свеклы", - сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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В частности, посеяно:

яровой пшеницы – 184,3 тыс. га;

ярового ячменя – 1,5 млн га;

овса – 186,3 тыс. га;

гороха – 281,6 тыс. га;

кукурузы – 4,6 млн га с 5,38 млн га;

сахарной свеклы – 206,6 тыс. га;

подсолнечника – 5,3 млн га и с 6,2 млн га;

сои – 942,6 тыс. га из прогнозируемых 1,44 млн га.

В министерстве отметили, что лидерами по темпам засева этой недели были агропроизводители Запорожской (319 тыс. га), Днепропетровской (218 тыс. га) и Полтавской (200 тыс. га) областей.

По обновленному прогнозу Минэкономики, согласно данным регионов, посевная площадь основных культур увеличится на 600 тыс. га по сравнению с 2019 годом - до 15,5 млн га. При этом в структуре посевов яровой группы возрастет доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится - ячменя, сои и сахарной свеклы.

По данным Укргидрометцентра, дожди в первых числах мая сняли стресс засухи во многих районах северо-западной части страны. Значительно улучшилась ситуация в Черкасской, Киевской, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ровенской, Винницкой, неравномерно - в Полтавской, Харьковской и Полтавской областях.

В ближайшее время высоких температур воздуха не ожидается, после 12 мая прогнозируют дожди.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина из-за заморозков может погибнуть 15-25% урожая. По словам эксперта, может сильно пострадал рапс, ячмень и некоторые сорта озимой пшеницы украинской селекции.