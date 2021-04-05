Пасхальная корзина в этом году подорожает на 15%. Экономисты прогнозируют существенное подорожание продуктов в апреле-мае.
Об этом сообщает ТСН.ua.
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Соответственно, стоимость основных изделий пасхальной корзины также увеличится.
Учитывая цены, которые есть на начало апреля, корзина обойдется украинцам минимум в 850 гривен.
Речь идет о паске, колбасе, буженине, сале, сыре и яйцах. Если же добавить в корзину зелень, фрукты, сладости и вино, то стоимость пасхальной корзины может превысить тысячу гривен.
Сколько стоила пасхальная корзина год назад
В 2020 году был составлен рейтинг стоимости пасхальной корзины по областям Украины. Самая дешевая пасхальная корзина была Тернопольской области - 683 грн, а самая дорогая - 876 грн - в Киеве.
Стоимость пасхальной корзины на востоке колебалась в пределах 713-812 грн. В Запорожской области она обошлась в 713 грн, в Днепропетровской - 729 грн, в Донецкой - 770 грн, а в Луганской области - 778 грн. Самым дорогим в регионе был продуктовый набор в Харьковской области – 812 грн.
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