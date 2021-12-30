Одинаковый набор продуктов оказался дороже в Украине, чем в Польше.

В Польше продукты питания стоят дешевле, чем в украинских супермаркетах.

Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сообщает "Обозреватель".

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Одинаковый набор продуктов оказался дороже в Украине, чем в Польше. За основу расчета были взяты цены, представленные на официальных сайтах сети супермаркетов в обеих странах.

"Мы взяли 24 продукта питания, которые входят в социально значимый пакет для украинцев и посчитали, сколько такой набор будет стоить в Польше", – отметил эксперт.

Экономист уточнил, что хлеб, молоко, мясо птицы, сахар, подсолнечное масло в Польше оказались дешевле, чем в Украине. Что касается яблок, то в Польше их продают на 50% дешевле, чем в украинских супермаркетах.

При этом, экономист отметил, что жители Польши тратят на продукты в среднем 12% своего семейного дохода, а украинцы – 46%.

Цены на подсолнечное масло в Украине:

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.

Украинское масло в Чехии и Германии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 грн. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 грн.

По состоянию на август 2021 года подсолнечное масло в немецких магазинах стоило дешевле, чем в Украине.

Цены на молоко:

По состоянию на 14 декабря 2021 года в Украине цены на молоко были одними из самых высоких в Европе. Дороже этот продукт стоил только на Кипре и Мальте.