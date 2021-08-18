По словам экономиста, чтобы сгладить ситуацию с ростом цен, производители уменьшают размер тары.

Цены на подсолнечное масло в Украине гораздо выше не только по сравнению с Чехией, а и с другими странами.

Об этом в Telegram написал экономист Борис Кушнирук.

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"Не может не поражать ситуация с ценой на подсолнечное масло в украинских магазинах в этом году", - отметил эксперт.

По словам экономиста, чтобы сгладить ситуацию с ростом цен, производители уменьшают размер тары.

"Масло продают не в литровых бутылях, как прежде, а в бутылях на 850 мл. Итак, я купил подсолнечное масло "Олейна" в бутыли на 850 мл в 61,8 грн. То есть, литр этого масла в Украине, в Киеве в продуктовом магазине стоит 72,7 грн, или 2,3 евро", - заявил экономист.

Кушнирук напомнил, что Украина является мировым лидером по экспорту подсолнечного масла. Почти 50% международного рынка подсолнечного масла обеспечиваетименно Украина.

"И при этом стоимость масла в Украине выше, чем в магазинах стран ЕС. В берлинских онлайн-магазинах можно купить литр подсолнечного масла за 1,99 евро и даже при 1,39 евро", - заявил эксперт.

По словам экономиста немецкие компании предлагают поставки бутилированного подсолнечного масла из порта в Одессе 1085 € FOB за тысячу 1л бутыли.

А на alibaba.com предлагается нерасфасованное подсолнечное масло происхождением из Украины за $ 250.00 - $ 450.00 / Metric Ton | 50 Metric Ton / Metric Tons (Min. Order)

"Соответственно возникает логичный вопрос. Каким образом цена литра подсолнечного масла в украинских магазинах уже составляет 72,7 грн или 2,3 евро? По обычной экономической логике в украинском магазинах она должна стоить дешевле чем в странах ЕС. Потому, по меньшей мере нет расходов перевозки морским транспортом. Кроме того, масштаб цен в странах ЕС значительно выше. Зарплаты работников в той же Германии во много раз выше, чем в Украине".

Цены на подсолнечное масло в Украине:

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.

Украинское масло в Чехии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 грн. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 грн.

Инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Автор: Елена Коваленко