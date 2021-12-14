В Украине, в отличие от Европы, не хватает молока-сырья.

В Украине значительно выросли цены на молоко - сейчас дороже этот продукт стоит только на Кипре и Мальте.

Об этом заявил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский, пишет AgroTimes.

По его словам, в Европе сейчас накоплены излишки молока-сырья. Зато в Украине существует его дефицит.

"Я не поддерживаю оптимистичного прогноза, что потребление молочных продуктов в этом году вырастет до 203 кг на душу населения. Потому что не разделяю оптимизма вообще относительно объема произведенного молока на основании статистики, и что у нас происходит увеличение потребления молока", - отметил Чагаровский.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжится рост цен на молочные продукты. В частности, с начала 2021 года стоимость литра молока в Украине выросла почти на 3 грн, а твердого сыра – более чем на 40 грн.

Также стало известно, что цены на молоко-сырье в Украине во второй половине 2021 года существенно возросли.

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Автор: Виолетта Орлова