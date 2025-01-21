Давление на цены на сахар также оказали опасения, что Таиланд может иметь больше товара для продажи.

Цены на сахар 20 января упали до самого низкого уровня более чем за три года, Обвал произошел на фоне того, что второй по величине производитель подсластителя в мире Индия разрешит экспорт 1 миллиона метрических тонн сахара до конца сентября.

Агентство Reuters сообщило, что Нью-Дели намерен разрешить экспорт, чтобы поддержать сахарные заводы и поднять местные цены, которые оказались под давлением в последние месяцы.

Хотя в течение нескольких недель существовали предположения, что экспорт будет разрешен, решение удивило некоторых трейдеров, поскольку ожидается, что в этом сезоне производство впервые за восемь лет окажется ниже уровня потребления.

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"Новость, скорее всего, окажет давление на мировые цены", - сказал глава отдела товарных стратегий ING Уоррен Паттерсон.

Фьючерсы на белый сахар на бирже ICE, используемые в качестве мирового эталона, ранее достигли отметки 470,20 долларов за тонну, что является самым низким показателем с сентября 2021 года. Позже они снизились на 0,9% до 474,30 доллара, доведя потери за год до более чем 5%.

Производство сахара в Индии может упасть до 27 млн тонн с 32 млн тонн в прошлом году, что ниже годового потребления в более чем 29 млн тонн.

Давление на цены на сахар также оказали опасения, что Таиланд может иметь больше товара для продажи из-за прекращения экспорта сиропа в Китай.

Цены на сахар в мире в 2024 году

21 августа 2024 года стало известно, что цены на сахар-сырец упали до самого низкого уровня почти за два года. Причиной падения стали оценки трейдеров поставок из Бразилии, где выращивается больше всего сахара.

При этом Европейский Союз вернул пошлины на яйца и сахар из Украины из-за превышения квот. Они будут действовать со 2 июля 2024 года по 5 июня 2025 года.

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