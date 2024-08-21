Засушливая погода у крупнейшего производителя вызывает опасения за остальной урожай.

Цены на сахар-сырец упали до самого низкого уровня почти за два года. Причиной падения стали оценки трейдеров поставок из Бразилии, где выращивается больше всего сахара.

Издание Bloomberg пишет, что самый активный контракт упал на 2,8% до 17,52 цента за фунт в Нью-Йорке, что является самым низким показателем с октября 2022 года. В этом месяце фьючерсы упали примерно на 7%, так как высокие темпы дробления сахарного тростника в Бразилии повысили прогноз поставок, но коммерческие игроки также стали все больше беспокоиться о влиянии погоды.

"Учитывая, что температура в Бразилии растет, а сильных дождей не наблюдается, я задаюсь вопросом, не следуют ли фонды просто за динамикой и не игнорируют потенциальные опасности второй половины сбора урожая в Бразилии", - сказал Майкл Макдугалл, управляющий директор Paragon Global Markets.

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Коммерческие игроки также "боятся играть в короткую" из-за низкого урожая в Бразилии, говорит Клаудиу Ковриг, ведущий аналитик Covrig Analytics.

"Производство сахара в Бразилии за год опережает прошлогодние темпы, но производительность снизилась во второй половине месяца из-за сухой погоды, говорится в отчете отраслевой группы Unica, опубликованном в конце прошлой недели. Рынок ожидает "какого-то спада в бразильском производстве", - написали в понедельник аналитики ADM Investor Services.

Украинский сахар в Европе - последние новости

Украина за май экспортировала рекордный объем сахара, а это 108 тысяч тонн. При этом в Европейский союз украинские производители поставили 65% от общего объема.

Европейский Союз вернул пошлины на яйца и сахар из Украины из-за превышения квот. Они будут действовать со 2 июля 2024 года по 5 июня 2025 года.

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