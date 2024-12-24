Украинцам придется больше отдать за "Оливье" и "Селедку под шубой".

Новогодняя корзина будет стоить украинцам намного больше, чем год назад. Об этом рассказал член "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, о чем говорится в материале УНИАН.

"В целом новогодняя корзина выросла на 35%. Это неудивительно, ведь выросла цена всего борщевого набора - практически на 70-80%. А борщевой набор - это основные ингредиенты новогоднего стола. Это касается и салата "Оливье", и "Селедки под шубой", и других салатов", - говорит специалист.

Также по словам Пендзина, украинцам в ближайшие дни стоит ожидать подорожания мясной группы, что связано с приближением Нового года. Это касается, в частности, копченостей и колбас.

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Рост цен на некоторые категории продуктов подтверждают и в торговых сетях.

Как сообщила УНИАН пресс-служба "ЭКО-маркет", цены на сыр "Филадельфия" по сравнению с прошлым годом увеличилась на 16%. На 12% выросли цены на сыр с плесенью. Также подорожала лососевая зернистая икра и желейные конфеты.

В то же время в торговых сетях не фиксируют значительного роста цен на алкоголь.

"Некоторые виды алкоголя, наоборот, подешевели - например, коньяк. Также дешевле стали некоторые виды виски и бренди", - говорят в пресс-службе "ЭКО-маркета".

Новый год 2025 - сколько стоит традиционный новогодний стол

Напомним, ранее в "Украинском клубе аграрного бизнеса" сообщили, что в этом году на салат "Оливье" придется потратить на 19% больше, чем в прошлом. Порцию популярного блюда эксперты оценивают в 300 гривен.

По мнению специалистов научного центра "Институт аграрной экономики" в целом новогоднее меню обойдется украинской семье в минимум 3600 грн. Конечная стоимость существенно возрастет, если в меню добавить деликатесы.

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