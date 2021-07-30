В Украине практически любой рост цен можно объяснить двумя причинами: девальвацией гривны и ростом цен на внешних рынках.

Тот факт, что в Украине растительное масло продается в два раза дороже, чем в заграничных супермаркетах, имеет логическое объяснение.

Об этом заявил Аналитик TeleTrade Сергей Родлер, сообщает "КП Украина".

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По словам эксперта, в Украине практически любой рост цен можно объяснить двумя причинами: девальвацией гривны и ростом цен на внешних рынках.

"Когда стоимость той или иной продукции растет на внешних рынках, отечественным производителям становится невыгодно продавать ее по более низкой стоимости внутренним потребителям, поэтому они поставляют ее за рубеж. А цены в магазинах внутри страны подтягиваются к мировым", - отметил эксперт.

В свою очередь заместитель директора Pro Agro Information Company Мария Колесник считает, что рост цен на масло - это не ”украинский тренд”.

"Цена на масло существенно выросла во всем мире, просто украинские потребители на это реагируют более болезненно. Во-первых, Украина является крупнейшим производителем, во-вторых, покупательная способность в стране очень низкая. Все же европейский потребитель ощутил этот рост не так сильно", - отметила Колесник.

По мнению Колесник, должно быть логичное объяснение, почему в Украине масло стоит в два раза дороже, чем за границей.

"Не исключено, что супермаркет, например, купил большую партию еще год назад по старым ценам и теперь ее реализовывает. Украинские же производители, в отличие от европейских, не работают “в запас”. У нас работают по схеме “произвели - реализовали”, поэтому рост цен на семечки тут же отражается на росте цен масла на прилавках. А цена семечек действительно очень выросла прошлой осенью и держалась весь год", - отметила Колесник.

В то же время, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что качественное украинское масло в зарубежных супермаркетах стоит не дешевле, чем в Украине.

"Прочитайте внимательно этикетку, и вы скорее всего увидите, что подсолнечного масла в конкретной бутылке всего 30-40%. Там может быть целый “букет масел”, включая рапсовое, пальмовое и т.д. А у нас - это 100% именно подсолнечного масла", - отметил эксперт.

Масло в Украине: что происходит с ценами

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 гривень.

Украинское масло в Чехии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривень. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривень.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Автор: Елена Коваленко