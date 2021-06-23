Цены на малину сейчас в полтора раза выше прошлогодних.

На рынки Украины начали поступать первые партии отечественной малины из южных областей, сообщают эксперты EastFruit.

"На текущей неделе на украинском рынке появились первые партии малины из южных областей страны. Стоит отметить, что в текущем году сезон реализации малины начался в среднем на 10 дней позже, чем годом ранее, что связано с холодной и затяжной весной", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день садоводы южных регионов предлагают малину по оптовым ценам 140-200 грн/кг в зависимости от качества. Пока к сбору урожая малины приступили лишь единичные хозяйства. Более массово, по прогнозам участников рынка, малина начнет поступать в продажу после 10 июля.

В аналогичный период прошлого года сезон малины в Украине уже был в самом разгаре, и цены на ягоды озвучивались на уровне 50-80 грн/кг, что в среднем в 1,6 раза дешевле, чем сейчас.

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Более высокие цены связаны с тем, что из-за прохладной дождливой погоды созревание малины в центральных и западных областях несколько замедлилось. При этом спрос на ягоду достаточно высокий, что также подкрепляет высокие цены.

Как сообщал УНИАН, ранее в Укргидрометцентре объяснили, что сухая и теплая погода в июне благоприятно повлияла на дозревание урожая черешни и клубники.

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Автор: Анна Нагорная