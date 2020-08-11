В Украине дорожает малина: сколько стоит ягода

Зато урожай этих ягод ожидается минимум на уровне прошлого года.

Несмотря на то, что сезон местной малины в Украине вышел на свой пик, цены на эту ягоду держатся на достаточно высоком уровне.

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Об этом сообщает EastFruit.

"Сейчас цены на украинском рынке малины колеблются в пределах 45-70 гривень/килограмм, что в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Для сравнения в первой половине августа 2019 оптовые цены на эту ягоду стартовали от 35 гривень/килограмм ", - говорится в сообщении.

Аналитики EastFruit отмечают, что причин увеличения цен на малину несколько. Во-первых, в результате холодной весны сезон местной малины в Украине начался с задержкой. К тому же неблагоприятные погодные условия сказались на качестве ягод - соответственно, производителям, которые могут предложить продукцию высшего качества, удается удерживать цены на малину на достаточно высоком уровне.

"Еще одной причиной высоких цен на малину является увеличение спроса на эту ягоду со стороны заморозчиков, в последние годы значительно увеличили свои мощности. К тому же, в результате неудачных сезонов 2017 и 2018 годов, многие фермеры совсем отказались от выращивания малины. Итак, поддержку ценам последние 2 сезона предоставляет не только увеличение спроса на малину, но и уменьшение предложения ", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что в Украине мелкие производители сильно снижают цену на голубику. В частности, средняя оптовая цена за ягоду составляет от 130 до 150 гривень за килограмм.

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