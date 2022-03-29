Появилось объяснение, как платить за землю в Украине во время войны.

На период действия военного положения в Украине изменен установленный Налоговым кодексом порядок взимания платы за землю.

Об этом говорится в сообщении Госналоговой службы.

Земельный налог и арендная плата за земельные участки не начисляется и не уплачивается на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное или чрезвычайное положение.

"Изменения касаются земельных участков, расположенные на территориях, где ведутся боевые действия, и на территориях, временно оккупированных РФ", - говорится в сообщении.

Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации, определяется Кабмином.

Ранее украинцам объяснили, можно ли не платить за коммуналку и по кредитам во время войны.

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