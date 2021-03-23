Приказ об этом определяет методы инспектирования, осмотра, отбора образцов, способа транспортировки и хранения.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины приняло приказ "Об утверждении методов инспектирования, осмотра, в том числе отбора образцов и проведения фитосанитарной экспертизы (анализа)" для продуктов растительного происхождения, семян и живых растений.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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"Приказом уменьшены размеры образцов, которые должны отбираться при осмотре объектов, поскольку при применении современного оборудования и методов отбора установленные в ГСТУ объемы не оправданы. Уменьшение размеров образцов должно уменьшить нагрузку и затраты бизнеса", - отмечается в сообщении.

В частности, приказом определяются: методы инспектирования, осмотра, отбора образцов, в зависимости от объекта регулирования, способа его транспортировки и хранения и так далее.

В министерстве уточнили, что требования приказа основываются на положениях международных стандартов по фитосанитарным мерам.

Приказ вступит в силу со дня его официального опубликования, которое состоится 26 марта 2021 года.

Что этому предшествовало

В январе 2020 года Кабинет министров разрешил частным лабораториям присоединиться к государственному контролю в виде фитосанитарной экспертизы.

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Автор: Анна Нагорная