Германия призвала ЕС к проявлению солидарности с жителями Украины в связи с российским вторжением.

Германия выступает против введения отдельными странами Евросоюза односторонних запретов на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Такое заявление сделал министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, отметив необходимость проявления солидарности с жителями Украины в связи с российским вторжением, сообщает DW.

"Необходимо сделать все, если маршрут (экспорта сельскохозяйственной продукции. - ред.) через Черное море и дальше будет использоваться Россией как средство давления", - подчеркнул министр.

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Ситуация с украинской агропродукцией

После полномасштабного вторжения России в Украину украинские порты были заблокированы, поэтому велись поиски других маршрутов поставок. В результате Польша, Венгрия, Словакия и Болгария столкнулись с избытком украинской сельхозпродукции. Позже они в одностороннем порядке запретили импорт зерновых из Украины.

Позже на фоне массовых протестов местных фермеров Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния ограничили импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Ограничения были связаны с тем, что аграрная продукция из Украины якобы лишала местных фермеров реализовать свою продукцию.

В июне 2023 года Еврокомиссия продлила запрет на импорт продовольствия из Украины. Запрет продлен до 15 сентября этого года. Речь идет об импорте пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Эти временные меры были приняты из-за логистических узких мест (пропускная способность) в отношении этих продуктов в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии и при условии, что страны-члены не сохранят никаких ограничительных мер.

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