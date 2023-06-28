Аграрные объединения Польши планируют 3 июля провести крупную акцию протеста производителей малины.

В Польше производители малины несколько дней подряд блокируют дорогу в Ополе-Любельском (перекресток воеводских дорог 824 и 747 в Люблинском воеводстве, Польша), протестуя против низких закупочных цен на ягоды.

Как сообщает Radio.lublin.pl, польские аграрии крайне недовольны тем, что в страну ввозят украинскую малину, которая лишает их взможности реализовать собственную продукцию по конкурентной цене.

"Производство хорошей малины стоит не менее 7 злотых за килограмм, плюс стоимость сбора, то есть 2-2,5 злотых", - отметил вице-президент Польской ассоциации производителей фруктов Кшиштоф Цибулак, отметив, что закупщики предлагают около 4-5 злотых за килограмм.

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"Как нам конкурировать, когда малина постоянно идет из Украины? Как с предыдущего сезона, так и теперь новая, свежая. В интернете уже несколько сотен предложений, ведь урожай в Украине начали собирать раньше. Готовая замороженная стоит 6-8 злотых", - заявил Цибулак.

Аграрные объединения Польши планируют 3 июля провести крупную акцию протеста производителей малины, которую поддержит Польская ассоциация производителей фруктов, а также Agrounia, которая активно протестовала против украинского зерна.

Аграрный экспорт из Украины и протесты поляков

На фоне отмены таможенных пошлин в мае 2022 года в ЕС, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария столкнулись с переизбытком украинской сельхозпродукции.

Позже На фоне массовых протестов местных фермеров Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния ограничили импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Ограничения были связаны с тем, что аграрная продукция из Украины якобы лишала местных фермеров реализовать свою продукцию.

В июне 2023 года Еврокомиссия продлила запрет на импорт продовольствия из Украины. Запрет продлен до 15 сентября этого года.

16 июня 2023 года Ассоциация садоводов Польши обратилась к министру сельского хозяйства Роберту Телушу с просьбой принять срочные меры, для того чтобы ограничить импорт клубники из Украины и впоследствии полностью остановить его.

Польские садоводы настаивали на недопущении повторения ситуации, аналогичной с украинскими зерновыми, когда бесконтрольный импорт обрушил рынок и вызвал падение цен.

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