20 декабря в Киеве при поддержке Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) состоится круглый стол "Агросектор + железная дорога: открытый диалог ради совместного выживания и развития", куда приглашаются представители украинской власти, аграрного бизнеса, логистического рынка и государственного оператора железнодорожных перевозок "Укрзализныця".

Поводом для организации мероприятия стало резкое падение рентабельности производства сельскохозяйственной продукции вследствие стремительного подорожания железнодорожной логистики в Украине из-за действий государственного оператора перевозок "Укрзализныци" в течение 2022 года. Вследствие непрогнозируемости железнодорожной логистики по ценам и срокам доставки, украинские агропроизводители теряют доступ к рынкам с привлекательными ценами на зерно.

Эксперт логистического рынка, советник председателя правления "Укрзализныци" Юрий Щуклин акцентирует: до войны расходы украинских аграриев на транспортировку зерна в порты составляли 20 долларов/тонна, а цена продажи - 250 долларов/тонна. Сегодня же, чтобы довезти зерно на рынок, производитель должен тратить уже не 20, а 150-200 долларов/тонна, из-за чего внутренняя цена на зерно опустилась до 100-150 долларов/тонна. "Цены зерна на мировом рынке зависят от типа контракта. На форвардных контрактах, которые заключаются наперед, цена выше. Однако при нынешней системе, технологий организации экспорта и перевозки, невозможно заключать форвардный контракт: ведь для этого производитель должен заранее знать стоимость и сроки доставки груза. Поскольку производитель лишен этой возможности, украинское зерно уходит с цивилизованного форвардного рынка дорогого зерна на спотовый рынок, где должен продавать с большой скидкой", – заключает эксперт.

Видео дня

Во время круглого стола представители аграрного бизнеса, логистического рынка, власти и ученые будут искать ответы - каким должен стать новый формат бизнес-отношений между производителями сельхозпродукции и исполнителями процесса перевозок, чтобы устранить предпосылки нынешнего конфликта интересов между этими отраслями, который грозит разрушительными для экономики последствиями.

Организаторы ставят цель: сформулировать прорывные решения, которые положат начало переменам технологии организации и планирования железнодорожных перевозок и новой модели взаимоотношений между аграрными производителями и исполнителями процесса перевозок.

Дата и время: вторник, 20 декабря, 11:00

Место проведения: Киев, Столичное шоссе 103, отель Ramada Encore Kyiv

Спикеры, участники и представители медиа имеют возможность приобщиться вживую и онлайн.

По вопросам участия в обращайтесь по телефону +38050 858 2161 (WhatsApp, Viber, Telegram), e-mail: press@golubi.group, координатор - Татьяна Ещенко.