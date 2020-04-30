"Укрспирт" завершил производство сырья для антисептиков - истек срок действия закона

С начала апреля предприятие отгрузило 4 млн литров сырья украинским производителям антисептиков.

Государственное предприятие "Укрспирт" завершило производство сырья для антисептиков (дезинфицирующего средства) в связи с окончанием действия закона, который разрешал предприятию производить такое сырье.

Читайте также"Укрспирт" не будет поднимать цены на спирт в условиях карантина

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун.

"Сегодня, 30 апреля, заканчивается срок производства «Укрспиртом» сырья для антисептиков", - написал он.

По его словам, в период со 2 по 30 апреля предприятие поставило 4 млн литров сырья 41 производителю антисептиков. В этом направлении работало 12 заводов “Укрспирта”, предприятие получило более 140 млн грн выручки.

Блескун отметил, что "Укрспирт" готов и дальше производить и поставлять сырье для производства антисептиков.

"Если будут приняты соответствующие законодательные изменения, у предприятия для этого есть все необходимые ресурсы. Считаю, что надо продолжать", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)". В частности, закон позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Ранее "Укрспирт" дополнительно запустил работу 4 заводов из-за повышенного спроса на спирт на фоне распространения коронавируса в Украине и заявил о готовности обеспечить спиртом медицинские учреждения Украины.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли Украины.

Правительство начало приватизацию госпредприятия "Укрспирт", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.