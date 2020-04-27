Страдают миллионы людей: мэр Львова призвал возобновить работу продуктовых рынков
Львовский городской голова Андрей Садовый призвал власти возобновить работу продуктовых рынков в условиях карантина.
Об этом он написал на странице в Facebook.
Садовый признал, что владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры оказались в сложной ситуации: товары портятся, времени мало. "С другой стороны - покупатель, который покупает более дорогие зарубежные товары, не имея права выбора", - добавил он, напоминая о позиции эпидемиологов, что вирус на открытом воздухе распространяется значительно слабее.
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"И все это понимание не имеет никакого значения, пока работа рынков запрещена на государственном уровне. Такое решение приняла государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Я обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне. Каждый мэр очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать. Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей", - написал мэр Львова.
Как сообщал УНИАН, ранее в Кабмине заявляли, что рассматривают возможность открытия рынков. Официальных решений по этому вопросу пока не принималось.
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