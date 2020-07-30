Украина вводит новые формы сертификатов на импорт продукции животноводства

Каждая отдельная форма международного сертификата предназначена для отдельной товарной группы.

С августа 2020 года в Украине начнут действовать 72 формы международных сертификатов, предназначенных для сопровождения продуктов животного происхождения при их ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Товарные группы

Каждая отдельная форма международного сертификата предназначена для отдельной товарной группы. В частности, утвержденными формами международных сертификатов охвачены такие товарные группы, как:

- свежее мясо разных видов — 16 форм;

- корма для животных и кормовые материалы для кормов, в т.ч. сено и солома — 11 форм;

- молоко и молочные продукты — 5 форм;

- яйца и продукты из них — 2 форм;

- рыба, мед, продукты пчеловодства, улитки, желатин, коллаген, пух и перья, жиры и продукты переработки жира и др. продукты животного происхождения — 38 форм.

Что изменится

«Это долгожданное решение для бизнеса, который занимается импортом в Украину соответствующих продуктов. Оно снимает ряд проблемных вопросов и однозначно будет способствовать развитию и углублению международной торговли», — отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Глущенко.

По его словам, новые формы международных сертификатов приближают отечественное законодательство к европейским и международным требованиям, упрощают процедуру импорта в Украину пищевых продуктов.

Утвержденные формы сертификатов

Утвержденные формы сертификатов уже есть в открытом доступе на сайте Госпродпотребслужбы, они касаются значительно более широкого перечня видов продукции животного происхождения, чем когда-либо.

Они могут использоваться бизнесом в любой момент времени, при отсутствии согласованных между компетентными органами Украины и странам-экспортерами форм сертификатов. Как отметили в ведомстве, приказ Минэкономики сделает доступными более безопасные пищевые продукты для украинских потребителей.

Наличие и содержание международных сертификатов будет контролировать Госпродпотребслужба.

Приказ вступает в силу с 24 августа 2020 г.

Хронология событий

В мае 2018 года президент Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало заявил о том, что Украина хочет к 2025 году увеличить поголовье молочных коров почти до 3 миллионов.

В 2019 году впервые за историю независимости Украины производство молока опустилось ниже десяти миллионов тонн, сократившись за двенадцать месяцев на четыре процента.

29 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пандемия коронавирусной инфекции создает для Украины возможность утвердить статус мировой житницы для обеспечения продовольственной безопасности.

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