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Украина вводит новые формы сертификатов на импорт продукции животноводства

15:28, 30 июля 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

С августа 2020 года в Украине начнут действовать 72 формы международных сертификатов, предназначенных для сопровождения продуктов животного происхождения при их ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Товарные группы

Каждая отдельная форма международного сертификата предназначена для отдельной товарной группы. В частности, утвержденными формами международных сертификатов охвачены такие товарные группы, как:

- свежее мясо разных видов — 16 форм;

- корма для животных и кормовые материалы для кормов, в т.ч. сено и солома — 11 форм;

- молоко и молочные продукты — 5 форм;

- яйца и продукты из них — 2 форм;

- рыба, мед, продукты пчеловодства, улитки, желатин, коллаген, пух и перья, жиры и продукты переработки жира и др. продукты животного происхождения — 38 форм.

Что изменится

«Это долгожданное решение для бизнеса, который занимается импортом в Украину соответствующих продуктов. Оно снимает ряд проблемных вопросов и однозначно будет способствовать развитию и углублению международной торговли», — отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Глущенко.

По его словам, новые формы международных сертификатов приближают отечественное законодательство к европейским и международным требованиям, упрощают процедуру импорта в Украину пищевых продуктов.

Утвержденные формы сертификатов

Утвержденные формы сертификатов уже есть в открытом доступе на сайте Госпродпотребслужбы, они касаются значительно более широкого перечня видов продукции животного происхождения, чем когда-либо.

Они могут использоваться бизнесом в любой момент времени, при отсутствии согласованных между компетентными органами Украины и странам-экспортерами форм сертификатов. Как отметили в ведомстве, приказ Минэкономики сделает доступными более безопасные пищевые продукты для украинских потребителей.

Наличие и содержание международных сертификатов будет контролировать Госпродпотребслужба.

Приказ вступает в силу с 24 августа 2020 г.

Хронология событий

  • В мае 2018 года президент Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало заявил о том, что Украина хочет к 2025 году увеличить поголовье молочных коров почти до 3 миллионов.
  • В 2019 году впервые за историю независимости Украины производство молока опустилось ниже десяти миллионов тонн, сократившись за двенадцать месяцев на четыре процента.
  • 29 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пандемия коронавирусной инфекции создает для Украины возможность утвердить статус мировой житницы для обеспечения продовольственной безопасности.

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