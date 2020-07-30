Украина вводит новые формы сертификатов на импорт продукции животноводства
С августа 2020 года в Украине начнут действовать 72 формы международных сертификатов, предназначенных для сопровождения продуктов животного происхождения при их ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины.
Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Читайте такжеМинэкономики расширит поддержку АПК на страхование урожая
Товарные группы
Каждая отдельная форма международного сертификата предназначена для отдельной товарной группы. В частности, утвержденными формами международных сертификатов охвачены такие товарные группы, как:
- свежее мясо разных видов — 16 форм;
- корма для животных и кормовые материалы для кормов, в т.ч. сено и солома — 11 форм;
- молоко и молочные продукты — 5 форм;
- яйца и продукты из них — 2 форм;
- рыба, мед, продукты пчеловодства, улитки, желатин, коллаген, пух и перья, жиры и продукты переработки жира и др. продукты животного происхождения — 38 форм.
Что изменится
«Это долгожданное решение для бизнеса, который занимается импортом в Украину соответствующих продуктов. Оно снимает ряд проблемных вопросов и однозначно будет способствовать развитию и углублению международной торговли», — отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Глущенко.
По его словам, новые формы международных сертификатов приближают отечественное законодательство к европейским и международным требованиям, упрощают процедуру импорта в Украину пищевых продуктов.
Утвержденные формы сертификатов
Утвержденные формы сертификатов уже есть в открытом доступе на сайте Госпродпотребслужбы, они касаются значительно более широкого перечня видов продукции животного происхождения, чем когда-либо.
Они могут использоваться бизнесом в любой момент времени, при отсутствии согласованных между компетентными органами Украины и странам-экспортерами форм сертификатов. Как отметили в ведомстве, приказ Минэкономики сделает доступными более безопасные пищевые продукты для украинских потребителей.
Наличие и содержание международных сертификатов будет контролировать Госпродпотребслужба.
Приказ вступает в силу с 24 августа 2020 г.
Хронология событий
- В мае 2018 года президент Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало заявил о том, что Украина хочет к 2025 году увеличить поголовье молочных коров почти до 3 миллионов.
- В 2019 году впервые за историю независимости Украины производство молока опустилось ниже десяти миллионов тонн, сократившись за двенадцать месяцев на четыре процента.
- 29 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пандемия коронавирусной инфекции создает для Украины возможность утвердить статус мировой житницы для обеспечения продовольственной безопасности.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram