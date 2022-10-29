Многие аграрии не планируют сеять озимые вообще, ведь сейчас это невыгодно.

Весь сентябрь и начало октября были дождливыми. А это не дало аграриям собрать подсолнечник и сою и вовремя посеять пшеницу.

Журналисты ТСН узнали, что будет с озимыми и соберем ли нужный урожай.

Фермер Александр Чубук жалуется, что подсолнухи из-за сплошных сентябрьских дождей перестояли и начали гнить. А значит, теперь он соберет урожая меньше на 20-25%.

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Кроме того, многие аграрии не планируют сеять озимые вообще. "Если сегодня продать тонну пшеницы, то за эти средства вырастить новую тонну невозможно", - жалуется фермер, ведь подорожали и удобрения, и дизтопливо.

В начале октября озимых засеяли довольно мало - до 25% от всех площадей, хотя обычно эти показатели в 2-3 раза выше в этот период. На это также влияет и невозможность полевых работ на временно оккупированных территориях.

Значение для урожая имеет и сама зима - будет ли снег и какие морозы, отмечают эксперты. Впрочем хлеба украинцам точно хватит, говорят они.

"Мы с вами потребляем в стране около 3,5 млн тонн пшеницы на хлеб в год. Для этого достаточно всего 1 млн гектара засеять. Поэтому продовольственной безопасности Украины ничего не угрожает", - заявил Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации.

Зерновой коридор из Украины

В Стамбуле 22 июля были подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для экспорта зерна и другой агропродукции.

Глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписали отдельные соглашения с Турцией и ООН. Срок зернового соглашения истекает в середине ноября.

Напомним, экспорт украинского продовольствия был заблокирован после начала полномасштабного вторжения РФ, то есть с 24 февраля 2022-го.

14 октября РФ угрожала закрыть зерновой коридор, если ООН не воплотит в жизнь ее требования.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что зерно из Украины спасло от крайней бедности 100 млн людей.

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