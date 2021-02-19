Huawei будет работать над технологией распознавания животных, которая поможет отличать свиней друг от друга.

Из-за санкций США компания Huawei терпит большие убытки, которые намерена компенсировать, диверсифицируя свою деятельность.

Об этом сообщает BBC.

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Компания начала работать над облачными вычислениями, умным автомобилем, с угледобывающей промышленностью, потребительскими товарами, а теперь планирует помогать свинофермам.

Как пишет издание, в Китае самая большая в мире свиноводческая промышленность, и здесь выращивается половина живых свиней в мире. Технологии помогают модернизировать свинофермы за счет внедрения ИИ для выявления заболеваний свиней.

Huawei будет работать над технологией распознавания животных, которая поможет отличать свиней друг от друга. Более того, на фермах есть специальные программы, которые отслеживают их вес и рацион.

"Свиноводство — еще один пример того, как мы пытаемся оживить некоторые традиционные отрасли с помощью технологий, чтобы создать большую ценность для отраслей в эпоху 5G", — рассказывает представитель Huawei.

Также компания хочет разработать технологию для угольных шахт, которая приведет к «меньшему количеству рабочих, большей безопасности и повышению эффективности» и позволит шахтерам «носить костюмы с галстуками» на работе.

Huawei: история конфликта

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

Решение начало действовать от 30 июня 2020 года.

В июле под давлением США британское правительство постановило извлечение оборудования Huawei из сети 5G к 2027 году.

Все обвинения Huawei отвергает, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков".

Также шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.

Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.

Телекоммуникационный гигант Huawei не выдержал санкций США, которые обвинили бренд в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями, и решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов.

22 декабря власти США заявили о том, что выделят $1,9 млрд на финансирование демонтажа телекоммуникационного сетевого оборудования Huawei, которое, по словам правительства США, представляет угрозу для национальной безопасности страны.

23 декабря 2020 года Министерство иностранных дел Украины решило демонтировать со зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.

23 декабря 2020 года правительство США заявило о том, что может предоставить Украине финансовую помощь, чтобы покрыть разницу в цене между 5G-оборудованием китайской Huawei и другими поставщиками телекоммуникационных услуг.

18 января 2021 года администрация Трампа уведомила поставщиков Huawei, в том числе производителя микросхем Intel, об отзыве лицензий на поставки оборудования для китайской компании и намерена отклонить десятки других заявок.

По состоянию на 28 января 2021 года санкции США почти в два раза обвалили продажи Huawei.

10 февраля 2021 года Huawei заявила о том, что хочет доказать в суде, что не угрожает нацбезопасности США.

19 февраля 2021 года появилась информация о том, что на фоне санкций США Huawei вдвое сократит выпуск смартфонов.

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Автор: Елена Коваленко