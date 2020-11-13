Эксперты подчеркивают, что государственное вмешательство в ценообразование на рынке зерновых вернет Украину в советские времена.

Европейская Бизнес Ассоциация выступает против введения государственного регулирования цен на зерно.

Читайте такжеХлеб до конца октября может подорожать на 10-15% - эксперт

Как говорится в сообщении Ассоциации, законопроект о госрегулировании цен на зерно №4277 недавно был зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект предлагает правительству устанавливать минимальную цену транзакций с зерном на внутреннем рынке. При этом эксперты Ассоциации отмечают, что механизм установления минимальной цены непонятен, ведь уровень рентабельности производителей существенно отличается в зависимости от местности, погодных условий, региона и т.д.

"На практике это может означать, что производители в одном регионе потенциально будут работать на грани рентабельности, а в другом - иметь сверхприбыль. К тому же, учитывая экспортную ориентированность отрасли, формула цены на внутреннем рынке базируется, прежде всего, на мировых ценах. Поэтому регулирование цен потенциально может повлиять на общий негативный экономический эффект", - сказано в сообщении.

В Ассоциации подчеркивают, что административное вмешательство в ценообразование в аграрной отрасли приводит к снижению доходности и рентабельности производителей, искажает конкуренцию, негативно влияет на инвестиционную привлекательность производителей.

"Уже более десяти лет наблюдается постепенный отказ государства от политики осуществления ценового регулирования, которое является пережитком советских времен. Ценовые ограничения доказали свою неэффективность, поскольку они не отражают реальные рыночные условия и имеют негативные последствия как для производителя, так и для потребителя", - приводятся в сообщении слова эксперта Ассоциации по зерновому рынку Ирины Душник.

Что этому предшествовало

Ранее Украинская зерновая ассоциация заявила, что введение государственного регулирования цен на зерновые и масличные культуры снизит спрос на украинское зерно и грозит потерей более 10 миллиардов долларов экспортных поступлений.

В конце октября депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в парламенте проект закона о внесении изменений в закон Украины "О зерне и рынке зерна в Украине" относительно ценового регулирования зерновых ресурсов Украины (№4277).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная