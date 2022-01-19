Государственная служба геологии и недр открыла свободный онлайн-доступ к 13 базам данных, нужных недропользователям на едином геологическом портале. Раскрытие данных на портале является частью стратегии превращения Госгеонедр в современное сервисное учреждение и внедрения на практике принципа "государство в смартфоне".

Об этом сообщил председатель Госгеонедр Роман Опимах во время презентации годового отчета учреждения за 2021 год.

"Если вас интересует определенное полезное ископаемое, вы можете найти его залежи на интерактивной карте, выбрать местность, посмотреть кому принадлежит земля и проверить на наличие природоохранных ограничений. Собрана информация о геологических исследованиях, пробурены скважины. Со всем можно ознакомиться онлайн", - отметил Опимах.

Кроме открытия доступа к базам данных, что впервые было развернуто демоверсию электронного кабинета для приема заявлений на получение специального разрешения на пользование недрами.

В 2021 году проведено 217 электронных торгов по продаже спецразрешений, в результате почти каждый второй выдан по итогам е-аукционов.

Всего в 2021 году Служба предоставила рекордное количество новых разрешений на разработку недр - 377, что в 2,5 раза больше чем годом ранее. За предоставление разрешений и геоинформации, государственный бюджет получил 1,6 млрд грн. Дополнительно к регулярным налогов, недропользователи оплатили 51,5 млрд рентных платежей.