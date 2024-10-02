Болезнь быстро распаространилась от диких кабанов на домашних свиней.

В Италии с января 2022 года, когда началась эпидемия чумы среди свиней, уничтожено почти 120 000 голов, три четверти из них только за последние два месяца, когда ситуация ухудшилась.

Издание Independent пишет, что в начале сентября произошла уже 24 вспышка заболевания. Больше всего пострадала Ломбардия, где болезнь выявили у домашних свиней на 4500 квадратных километрах, в том числе регионах Пьемонт и Эмилию-Романью, которые знамениты пармским прошутто.

Coldiretti, влиятельная сельскохозяйственная лоббистская группа Италии, оценивает ущерб, нанесенный отрасли на сегодняшний день, в 500 миллионов евро, а некоторые фермеры могут остаться без средств к существованию.

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"Распространение свиной чумы достигло угрожающих масштабов, ставя под угрозу не только здоровье животных, но и весь свиноводческий сектор", - предупредил президент Confindustria Этторе Прандини.

Как только чума свиней была подтверждена в Италии, 12 стран, включая Китай, Тайвань и Мексику, ввели немедленный запрет на импорт итальянских свиных деликатесов, таких как прошутто крюдо. Япония, Южная Корея и еще четыре страны просто ограничили импорт. При этом США и Канада импортируют свинину только из районов, не затронутых свиной чумой.

По данным ассоциации итальянской мясной промышленности Assica, это привело к немедленному сокращению экспорта на 20 миллионов евро в месяц для сектора, объем продаж которого в прошлом году составил 2,1 миллиарда евро.

Просекко под угрозой исчезновения - что известно

Просекко может навсегда исчезнуть с полок магазинов из-за изменения климата. Виноградники на склонах гор, где выращивают виноград, из которого делают игристый напиток, подвержены риску деградации почвы. Кроме того, виноградники на склонах холмов в Италии, Португалии и Испании также являются самыми сложными в уходе.

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