Мир вступает в эпоху кулинарных экспериментов, когда экзотика становится обыденностью.

Кулинарные эксперты убеждены, что мода существует не только на одежду и прически, но и на еду. А значит можно попробовать угадать кулинарные тренды, которые будут доминировать в новом году. Газета The New York Times опросила специалистов, и те рассказали, что 2025 год будет посвящен нарушению кулинарных правил и игнорированию традиций.

Кулинарный аналитик Мелани Бартелме говорит, что потребители становятся более открытыми к новому: не только экзотическим блюдам, но и необычным сочетаниям обычных продуктов.

Итак, вот 7 главных кулинарных тенденций 2025 года, по мнению специалистов:

Год соусов . Соусы - это один из простых способов попробовать новые вкусы без огромных затрат на экзотические блюда. Причем речь идет не только о традиционных соусах разных кухонь, но и о совершенно новых необычных выдумках последнего времени.

. Соусы - это один из простых способов попробовать новые вкусы без огромных затрат на экзотические блюда. Причем речь идет не только о традиционных соусах разных кухонь, но и о совершенно новых необычных выдумках последнего времени. Новый кофе . Все уже насытились сладкими кофейными напитками с молоком. Соленые кофейные напитки - следующая волна. Шеф-повара создают кофе-пюре из авокадо, ароматизируют его имбирем и дымом розмарина, добавляют смеси специй.

. Все уже насытились сладкими кофейными напитками с молоком. Соленые кофейные напитки - следующая волна. Шеф-повара создают кофе-пюре из авокадо, ароматизируют его имбирем и дымом розмарина, добавляют смеси специй. Ресторан на вынос . Не сказать, что это что-то совсем новое, но тенденция приобретает все большее распространение. Готовые блюда ресторанного качества, которые можно приобрести за разумные деньги и взять домой - новая повседневность.

. Не сказать, что это что-то совсем новое, но тенденция приобретает все большее распространение. Готовые блюда ресторанного качества, которые можно приобрести за разумные деньги и взять домой - новая повседневность. Дизайнерские фрукты и овощи . Возможно, это началось с винограда со вкусом сладкой ваты, но дизайнерские наборы фруктов и овощей постепенно становятся трендом. Некоторые предложения делают ставку на необычный вкус, другие - на питательные преимущества и подчеркивают качество почвы, на которой их выращивают. Другие - это чисто игры со вкусом.

. Возможно, это началось с винограда со вкусом сладкой ваты, но дизайнерские наборы фруктов и овощей постепенно становятся трендом. Некоторые предложения делают ставку на необычный вкус, другие - на питательные преимущества и подчеркивают качество почвы, на которой их выращивают. Другие - это чисто игры со вкусом. Мода на протеин . Растущая популярность спортивного образа жизни породила моду на продукты с высоким содержанием белка. Теперь даже производители чипсов отдельно подчеркивают на упаковке, сколько там белка. Сыр, яйца и мясо становятся модными снова.

. Растущая популярность спортивного образа жизни породила моду на продукты с высоким содержанием белка. Теперь даже производители чипсов отдельно подчеркивают на упаковке, сколько там белка. Сыр, яйца и мясо становятся модными снова. Упадок алкоголя . Новое поколение потребителей проявляет заметно меньше интереса к спиртным напиткам, чем их родители. Это открывает новую нишу для интересных безалкогольных напитков. Некоторые эксперты говорят о появлении напитков с каннабисом вместо спирта, поскольку среди молодежи он имеет лучшую репутацию, чем алкоголь.

. Новое поколение потребителей проявляет заметно меньше интереса к спиртным напиткам, чем их родители. Это открывает новую нишу для интересных безалкогольных напитков. Некоторые эксперты говорят о появлении напитков с каннабисом вместо спирта, поскольку среди молодежи он имеет лучшую репутацию, чем алкоголь. Кулинарные сообщества . Интересная тенденция - появление микро-сообществ, объединенных вокруг определенных пищевых аллергий. То, чего когда-то стеснялись, теперь становится основой для общения. И производители еды обратили внимание на это. Так начали появляться наборы еды, разработанные специально для тех, кто имеет ту или иную пищевую аллергию.

И фоном для этих более отдельных тенденций выступает общее стремление потребителей к новому и необычному в обычном меню. Поэтому не удивляйтесь появлению чего-то японского, латиноамериканского или арабского в вашем любимом кафе или в гастрономическом отделе вашего супермаркета.

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