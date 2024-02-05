Президент РФ планирует посетить Турцию 12 февраля, чтобы встретиться с Эрдоганом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море во время его предстоящего визита в Турцию, пишет Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

"Предыдущее зерновое соглашение работало в рамках определенного механизма, сейчас мы увидели, что есть возможность перейти к другому механизму, и сейчас прилагаются усилия, чтобы конкретизировать эту возможность", – заявил Фидан.

По его словам, существуют усилия, направленные на поиск "новых методов" транспортировки украинского зерна на мировые рынки. Он добавил, что некоторые корабли смогли перевезти украинское зерно даже без этой сделки.

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Ожидается, что Путин посетит Турцию 12 февраля, чтобы встретиться с Эрдоганом. Это станет первой поездкой российского лидера к союзнику по НАТО после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Экспорт зерна Черным морем

В июне 2023 года Россия официально заявила о выходе из "зернового соглашения". Тогда президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции Организации Объединенных Наций продлить действие Черноморской зерновой инициативы по доставке украинского зерна в другие страны мира без РФ.

Несмотря на громкие угрозы Москвы топить каждое судно, которое будет следовать в украинские порты, Украина решилась объявить об открытии новых временных маршрутов для торговых судов, следующих в черноморские порты Украины, без каких-либо договоренностей с Россией.

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