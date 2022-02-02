За 2021 год в Украине производство сычужных сыров и сырных продуктов сократилось на 11%.

Учитывая послепраздничное снижение спроса, отечественные производители сыров приостановили повышение цен.

Об этом сообщили эксперты исследовательской компании Infagro.

"Для украинских сыроделов ситуация снова осложнилась. Закончился период активной праздничной торговли, сети сократили заказы. Экспортеры сыров и особенно сырных продуктов в январе практически были лишены возможности торговать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сыроделам, кроме остановки роста цен, возможно даже придется чаще прибегать к акционным скидок.

"Поскольку с экспортом в Казахстан, который является основным импортером сыра и сырных продуктов, сейчас проблема, то об экспортных ценах говорить сейчас сложно. Но, вероятно, даже если вопрос логистики будет решено, увеличить цены, сложившиеся в начале года, не удастся", - отметили эксперты.

Читайте такжеГосрегулирование цен опасно не только дефицитом продуктов – прогнозОни подытожили, что за 2021 год в Украине производство сычужных сыров и сырных продуктов сократилось на 11%, до 111 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Института аграрной политики, начиная с 2018 года, объемы экспорта украинской молочки существенно снижаются.

В 2021 году цены на молоко-сырье в Украине выросли с 35 евро/100 кг в апреле-мае до более 40,0 евро/100 кг в сентябре и более 41,5 евро/100 кг – в октябре.

По данным НБУ, в Украине большинство предприятий настроены существенно повышать цены на продукцию собственного производства.

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