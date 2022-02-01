Среди основных причин роста цен: подорожание сырья, материалов и товаров поставщиков.

В Украине большинство предприятий настроены существенно повышать цены на продукцию собственного производства.

Об этом свидетельствуют результаты январского опроса предприятий, обнародованные на сайте Национального банка Украины.

"Предприятия всех секторов экономики, участвующие в опросе, прогнозировали дальнейший рост цен на свою продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков. Предложения на рынке труда снизились, общие оценки по занятости ухудшились. Респонденты всех секторов, кроме торговли, ожидали сокращения численности работников", - говорится в сообщении.

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Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 января 2021 года. В опросе приняло участие 408 предприятий. Среди опрошенных предприятий 44,4% – компании промышленности, 29,4% – сферы услуг, 20,6% – торговли, 5,6% – строительства, 31,6% респондентов – крупные предприятия, 29,7% – средние, 38,7% – малые.

НБУ и прогноз инфляции:

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%.

НБУ прогнозирует возвращение инфляции к цели в 5% лишь в 2023 году.

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года - составила 10%.

Госрегулирование цен: