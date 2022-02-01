В Украине большинство предприятий настроены существенно повышать цены на продукцию собственного производства.
Об этом свидетельствуют результаты январского опроса предприятий, обнародованные на сайте Национального банка Украины.
"Предприятия всех секторов экономики, участвующие в опросе, прогнозировали дальнейший рост цен на свою продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков. Предложения на рынке труда снизились, общие оценки по занятости ухудшились. Респонденты всех секторов, кроме торговли, ожидали сокращения численности работников", - говорится в сообщении.
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Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 января 2021 года. В опросе приняло участие 408 предприятий. Среди опрошенных предприятий 44,4% – компании промышленности, 29,4% – сферы услуг, 20,6% – торговли, 5,6% – строительства, 31,6% респондентов – крупные предприятия, 29,7% – средние, 38,7% – малые.
НБУ и прогноз инфляции:
Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%.
НБУ прогнозирует возвращение инфляции к цели в 5% лишь в 2023 году.
Потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года - составила 10%.
Госрегулирование цен:
- Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.
- 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.
- Также 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.
- Торговую наценку более 10% запретили устанавливать на крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные) и масло сливочное с жирностью 72,5%.
- 19 января 2022 года Кабинет министров отложил вопрос включения пшеничного хлеба в перечень товаров, имеющих социальную значимость, и в отношении которых устанавливается предельная торговая наценка в 10%.
- Предельная наценка будет действовать до конца карантинных ограничений.