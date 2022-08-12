По подсчетам ведомства, всего в Украине уже намолочено 20,8 млн тонн зерна.

Аграрии Николаевской и Закарпатской областей завершили уборку культур ранней группы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сельхозтоваропроизводители Одесской и Днепропетровской областей намолотили более 2 млн тонн зерна каждая, еще 5 областей пересекли миллионный показатель сбора зерновых.

По подсчетам ведомства, в целом в Украине уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 5,5 млн га, намолочено 20,8 млн тонн зерна.

В частности, пшеницы обмолочено 3,8 млн га, намолочено 15,4 млн тонн; ячменя с 1,4 млн га собрано 4,9 млн тонн; гороха с 106 тыс. га – 239 тыс. тонн. Кроме того, сбор озимого рапса проведен на площади 1 млн 42 тыс. га, намолочено 2,9 млн тонн.

Отмечается, что самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области - 62,0 ц/га.

Урожай во время войны:

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, под урожай 2022 года украинские аграрии посеяли наибольшую площадь озимого рапса за всю историю Украины – 1,4 млн га.

Как сообщили в Минагрополитики, в Украине под урожай 2022 года на зерно посеяно озимых культур на площади 7,7 млн га, что на 0,4 млн га больше по сравнению с показателем 2021 года.

Вас также могут заинтересовать новости: