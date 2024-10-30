По его словам, "украинское сельское хозяйство настолько мощное, что оно может угрожать сельскому хозяйству всего ЕС в его нынешнем виде".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что проблем можно ожидать в контактах с Украиной, например в сфере сельского хозяйства в контексте вступления в Евросоюз.

По его словам, "украинское сельское хозяйство настолько мощное, что оно может угрожать сельскому хозяйству всего ЕС в его нынешнем виде".

"Невозможно, чтобы какие-либо соглашения относительно будущего Украины были заключены без Украины.С точки зрения исторических процессов принципиально, что за столом переговоров находится Украина. Если мы не будем бороться за то, чтобы Украина была за столом переговоров сегодня, возможно, такое упущение произойдет и в будущем. Мы должны бороться за то, чтобы такая практика никогда больше не повторилась", - заверил он в эфире Telewizja Trwam, отвечая на вопрос о шансах на начало мирного процесса.

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Дуда отметил, что Польша первой пришла на помощь Украине, отправив в том числе первая сотня исправных танков, готовых к немедленному использованию. Он добавил:

"Когда мы решили отправить первую сотню танков на помощь Украине, в военном отношении Украине тогда никто не помогал. Мы были первыми, кто преодолел эти барьеры. Кто знает, что было бы, если бы мы не помогли? Что произойдет, если русские захватят Киев и установят на Украине марионеточную власть? Каким будет уровень безопасности Польши?"

Он считает, что Польша должна сделать все, чтобы участвовать в процессе принятия решений, которые касаются будущего Украины.

Отвечая на вопрос о новейшем вооружении, закупленном Польшей, президент сказал, что возможности передачи этого оружия Украине нет.

"Я сразу сказал, что это невозможно. Мы передавали то, что могли, прямо из рук наших солдат. Это были, например, танки, полностью боеспособные, готовые к бою, некоторые из них модернизированные, модернизированные и пригодные к длительной службе", - напомнил Дуда.

Блокировка польскими фермерами границы с Украиной

9 февраля польские фермеры начали блокировать границу с Украиной. Сначала они блокировали шесть пунктов пропуска, но позже половину разблокировали. Причина - якобы неконтролируемый поток украинского зерна в Польшу. Из-за блокирования польскими протестующими границы государственный бюджет Украины в марте недополучил 6,3 млрд грн.

Недавно сообщалось, что польские фермеры намерены возобновить страйки и снова заблокировать границу с Украиной. Протесты продлятся до конца текущего года. По данным Львовской таможни, пока что блокировать будут только один пункт пропуска "Медика".

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