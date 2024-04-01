Блокирование украинской границы польскими протестующими привело к миллиардным непоступлениям в госбюджет Украины.

Из-за блокирования польскими протестующими границы государственный бюджет Украины в марте недополучил 6,3 млрд грн. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

"В последний день марта имеем результат поступлений в бюджет за март 2024г. от платежей, администрируемых таможней. Индикативный показатель Минфина в 49,662 млрд грн выполнен полностью на 49,708 млрд грн. Выполнение 100%. Несмотря на блокирование государственной границы в результате которого бюджет недополучил 6,3 млрд грн", - отметил Гетманцев.

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Блокирование границы с Польшей - последние новости

9 февраля польские фермеры начали блокировать границу с Украиной и в течение длительного времени они блокировали 6 направлений. Позже они три направления разблокировали - "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", а остальные три были заблокированы - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

28 марта стало известно, что в ПП "Угринов-Долгобичув" возле границы Польши и Украины временно завершилось блокирование польскими протестующими движения грузовиков в обоих направлениях. Тогда польская сторона сообщала, что ритмичный пропуск тяжеловозов ориентировочно продлится до 2 апреля.

По состоянию на конец марта польскими фермерами блокируется два пункта пропуска на границе с Украиной: "Ягодин" и "Рава-Русская".

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