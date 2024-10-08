Отмчается, что протестующмие намерены заблокировать дивжение грузовиков.

Польские фермеры намерены возобновить страйки и снова заблокировать границу с Украиной. Протесты продлятся до конца текущего года.

По данным Львовской таможни, пока что блокировать будут только один пункт пропуска "Медика".

"С 8 октября по 31 декабря 2024 года планируется очередная акция протеста польских фермеров в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика", – говорится в сообщении таможенников в Facebook.

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Протесты польских фермеров - главные новости

9 февраля польские фермеры начали блокировать границу с Украиной. Сначала онри блокировали шесть пунктов пропуска. Позже они три разблокировали - "Краковец", "Шегини" и "Устилуг". Причиной такого шага стал якобы неконтролируемый поток украинского зерна в Польшу.

28 марта стало известно, что в ПП "Угринов-Долгобичув" временно завершилось блокирование движения грузовиков в обоих направлениях. Тогда польская сторона сообщала, что ритмичный пропуск тяжеловозов ориентировочно продлится до 2 апреля.

29 апреля стало известно, что польские протестующие разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной.

Отмечается, что такие агрессивные действия польских фермеров стоили Украине только в марте 6,3 миллиарда гривень.

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