УНИАН продолжает ревизировать полки украинских супермаркетов, отслеживая ценовые тенденции рынка.

За месяц в столичных супермаркетах немного прибавили в цене молочные продукты, однако куриные яйца, которые еще не так давно били рекорды за своей стоимостью, стали ощутимо доступнее.

УНИАН продолжает отслеживать цены на самые популярные пищевые продукты в супермаркетах Киева, чтобы вы могли приобрести продукты по самым выгодным ценовым предложениям и планировали собственный бюджет.

Молочные продукты набирают в цене

Почти все молочные продукты за месяц подорожали. Впрочем, цены отличаются от супермаркета к супермаркету, поэтому возможность сэкономить - остается.

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Мы рассмотрели цены на самые ходовые молочные товары: сметану, кефир и молоко.

Сметана

В сети магазинов "Фора" сметана "Простоквашино" объемом 325 граммов и жирностью 20% с прошлого месяца прибавила в цене одну гривну и теперь стоит 50,49 гривен. Сметана "Галичина" 20% в стакане 300 граммов, цена которой на конец июня составляла 45,89 гривен, за месяц подорожала более чем на 2 гривны - до 47,99 гривен.

В АТБ стоимость сметаны "Простоквашино" объемом 325 грамм и жирностью 20% выросла в цене еще больше - с 44,60 до 45,20 грн. Тогда как сметана "Президент" 20% (325 граммов) раньше продавалась по цене 45,90, а теперь стоит 46,70 гривен.

В то же время, в супермаркете "Сильпо" за месяц цены на сметану "Яготинская" и "Президент" не изменились. Эти торговые марки по-прежнему продаются по 44,99 и 47,99 гривен соответственно.

Кефир

Кефир "Ферма" 2,5% в бутылке объемом 840 граммов в "Форе" месяц назад стоил 43,49 гривен, а теперь прибавил в цене почти гривну – до 44,39 грн. между тем, марка "Простоквашино" 2,5% объемом 870 граммов, наоборот, подешевела - теперь она стоит 48,99 грн, что на 50 копеек меньше, чем месяц назад.

В АТБ кефир "Галичина" 2,5% (упаковка 870 граммов) еще в конце июня продавался по 42,80 гривен за бутылку, теперь – по 43,40 гривен. Кефир "Ферма" 2,5% (840 граммов) также немножко прибавил в цене – до 40,90 с 40,50 гривен.

В "Сильпо" стоимость бутылки кефира "Ферма" месяц назад составляла 40,59 гривен, теперь же этот товар продается по акции - 31,99 грн (что почти на 10 гривен меньше обычной цены). "Простоквашино" 2,5% раньше стоил 44,99 гривен, а теперь взлетел в цене до 48,19.

Молоко

В "Форе" молоко "Яготинское" 2,6% (бутылка объемом 870 граммов) месяц назад продавалось по акции – 31,90 вместо 39,99 грн. Теперь оно поднялось в цене до 40,39 гривен.

Молоко "Ферма" жирностью 2,5% и объемом 840 граммов подорожало незначительно – до 39,99 (с 39,29 гривен месяц назад).

Между тем, сеть "Сильпо" в отношении молока отличилась стабильностью. Цена торговой марки "Галичина" 2,5% (упаковка 870 граммов) не изменилась и в начале текущего месяца, как и в июне, составляла 38,49 гривен. Без изменений осталась и стоимость молока "Простоквашино" 2,5% - 44,19 гривен за бутылку.

АТБ также ценники на молоко не менял: "Ферма" жирностью 3,2% и "Яготинское" (2,6%) месяц назад стоили 43,20 и 40,30 гривен соответственно - эти ценники остались неизменными и в начале августа.

Крупы и макароны берегут кошелек

В "Форе" килограмм гречневой крупы "Сытый двор" с середины мая и до сегодняшнего дня в цене не менялся – эта крупа до сих пор стоит 61,49 гривен. Хоть какой-то товар радует долгосрочной стабильностью и не сильно бьет по нашим карманам.

Полкилограммовая упаковка макарон "КМФ спираль Экстра А" в начале июля продавалась в "Форе" за 36,99 гривен, а теперь подешевела на 4 гривны - сейчас ее можно приобрести за 32,69 гривен. Килограмм макарон "КМФ рожки витые Экстра", как и месяц назад, продаются по акционной цене 27,99 гривен.

В "Сильпо" гречка "Сытый двор" в конце июня и начале июля продавалась по акции 49,99 грн. Теперь же ее обычная стоимость составляет 69,99 гривен. Килограмм гречки "полная чаша" подешевел с 44,89 грн до 38,69 грн. В то же время, макароны бабочки марки "Чумак" (упаковка 400 граммов), которые месяц назад можно было приобрести за 47,99 гривен, теперь продаются значительно выгоднее – за 37,99 грн по акции.

И наконец, в сети АТБ килограмм гречки "Умный выбор" в конце июня можно было приобрести за 40,90 гривен – теперь же ее цена упала до 37,80 гривен. Макароны "Ригатони La Pasta" (400 граммов в упаковке) за месяц подорожали на 60 копеек - до 37,30 гривен. Макароны спирали "Своя линия" 400, которые в конце июня стоили 36,80 гривен, теперь можно приобрести по акционной цене 30,90 гривен.

Мука демонстрирует стабильность

Цена муки за последний месяц на прилавках украинских супермаркетов не изменилась.

Килограмм пшеничной муки "Винницкий млинар" в "Форе", как и в конце июня, сейчас стоит 20,60 гривен.

В "Сильпо" двухкилограммовая упаковка EuroMill так же, как и месяц назад, продается по 41,39 гривен.

А "Хуторок" (1,8 килограммов в упаковке) продолжает стоять на полках АТБ под ценником 35,60 гривен.

Сахар и соль становятся более доступными (но, возможно, временно)

Самые популярные приправы украинцев - сахар и соль - за июль несколько упали в цене, что не может не радовать.

Так, в "Форе" упаковка сахара "Хуторок" весом 800 граммов еще месяц назад продавалась по акционной цене 35,99 гривен. Теперь же она снизилась еще больше - до 29,90 гривен, тогда как обычная цена без скидки составляет 45,59 грн.

В сети "Сильпо" килограмм сахара "Полная чаша" стоит так же, как и в прошлом месяце - 34,99 гривен. А соль морская мелкого помола SoSalt (килограмм в упаковке), которая в конце июня стоила 29,99 грн, теперь продается по акции по 25,49 гривен.

В АТБ сахар "Разумный выбор" (1 килограмм) за месяц подешевел более чем на 5 гривен – до 24,40 гривен. А килограмм поваренной каменной молотой соли упал в цене на 50 копеек, до 17,90 гривен.

По прогнозам эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в течение августа может наблюдаться подорожание сахара (из-за роста спроса на этот продукт из-за активного периода консервирования овощей), а значит успейте приобрести его по приятным ценам.

Масло на качелях

Цена подсолнечного масла в "Форе" осталась на уровне предыдущего месяца, тогда как в "Сильпо" - ощутимо подешевела.

Так, сеть "Сильпо" сейчас продает масло "Чумак" по 60,49 гривен за бутылку (тогда как еще в прошлом месяце было 71,49 грн). Марку "Стожар" также теперь можно купить значительно дешевле – за 53,99 вместо 58,99 гривен.

Между тем, в "Форе" рафинированное масло "Щедрый дар" продается по 65,99 гривен.

В АТБ масло "Стожар" сохраняет стабильную цену (66,90 гривен), а марка "Чумак" подорожала после акционного предложения в предыдущем месяце – сегодня вы найдете ее на полках по 72,01 гривны за бутылку вместо акционных 59,80 гривен.

Время дешево скупать яйца и запасаться мясом

АТБ решил в августе распродавать куриные яйца. Так, в этой сети десяток яиц "Наседка" можно приобрести всего за 41,40 грн. Без скидки они бы стоили, как и месяц назад, 54,40 гривен.

В "Сильпо" эти же яйца можно купить за 45,99 гривен (месяц назад они стоили по акции 49,99 гривен). В "Форе" яйца сейчас стоят так же - 45,99 гривен за десяток, тогда как еще в прошлом месяце они продавались за 51,88 гривен.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии УНИАН отметил, что в летнее время традиционно наблюдается снижение цен на яйца, что связано с увеличением предложения в этот период. В то же время, по его словам, не исключено, что несколько вырастут цены на мясо, потому что летом убой скота сокращается.

Впрочем, радикальных ценовых перепадов в ближайшее время не предвидится.

"Тем не менее, существенного роста цен на продовольствие до октября ожидать не стоит. А в октябре, когда урожай будет собран, предложение большинства продуктов сократится, вырастут расходы на хранение и переработку продовольствия, поэтому ожидается рост цен. Насколько оно будет существенным, зависит от урожая, цен на электроэнергию, газ и топливо", – считает эксперт.

Мы надеемся, что этот обзор принесет пользу вашему семейному бюджету при планировании покупок в супермаркетах.