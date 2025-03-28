Цены на томаты в Украине летят в пропасть: сколько уже стоит килограмм популярного овоща

На данный момент помидоры в Украине уже в среднем на 12% дешевле, чем год назад.

Спрос на тепличные помидоры на текущей неделе в Украине продолжал стремительно падать. Продавцы вынуждены пересматривать цены в сторону снижения.

Аналитики проекта EastFruit пишут, что основные закупки осуществляли крупные розничные сети, но партии были маленькими, хотя предложение овощей было более чем достаточным благодаря увеличению поставок из Турции.

Таким образом, на сегодняшний день цены на помидоры из Турции находятся в пределах 70-90 грн/кг ($1,68-2,17/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Стоит отметить, что на данный момент помидоры в Украине уже продают в среднем на 12% дешевле, чем в конце марта 2024 года. При этом не исключено дальнейшее снижение цен благодаря стабильным поставкам и низкому темпу сбыта.

Цены на томаты в супермаркетах Украины

В Auchan томаты можно купить по 99,80 грн/кг.

При этом в АТБ овощ продают по 94,89 грн/кг, но это цена со скидкой.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 108,90 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Некоторые овощи и фрукты в Украине на прошлой неделе дорожали. В частности, резко подскочили цены на свеклу, а также продолжился рост цен на огурец. В то же время в Украине начала дешеветь морковь.

Кроме того, самый популярный в Украине овощ продолжает стремительно дешеветь из-за плохого качества картофеля, заложенного на хранение.

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