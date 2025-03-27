В Украине стремительно дешевеет картофель: сколько теперь стоит килограмм

Несмотря на тенденции, овощ сегодня поступает в продажу в среднем на 23% дороже, чем год назад.

Отпускные цены на картошку в Украине продолжают постепенно снижаться. Производители вынуждены идти на этот шаг из-за крайне низкого спроса.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что фермеры начали активно распродавать овощ из хранилищ, качество которого стремительно ухудшается после установления относительно теплой погоды в Украине. При этом спрос на такую продукцию низкий.

На данный момент картофель в Украине продают в диапазоне 16-26 грн/кг ($0,38-0,62/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Тем не менее, несмотря на тенденции, картофель в Украине сегодня поступает в продажу в среднем на 23% дороже, чем годом ранее. При этом аналитики не исключат различные ценовые колебания до конца сезона.

Цены на картошку в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 36,90 грн/кг.

При этом в АТБ картофель можно купить по 27,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 30,70 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Некоторые овощи и фрукты в Украине на прошлой неделе дорожали. В частности, резко подскочили цены на свеклу, а также продолжился рост цен на огурец. В то же время в Украине начала дешеветь морковь.

Кроме того, в Украине с начала года на фоне роста уровня инфляции стоимость продуктовой корзины увеличилась в среднем на 25-30%. Больше всего подорожание затронуло фрукты, овощи и молочные продукты.

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