Отмечается, что на ситуацию повлиял ряд различных факторов.

Цены на овощи в Украине в феврале менялись разнопланово. На ситуацию на рынке влияли различные факторы.

В отчете ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" отмечается, что в январе оптовые цены были на уровне:

лук - 14,5 грн/кг (+4% к январю прошлого года);

картофель - 24 грн/кг (+37%);

морковь - 26,5 грн/кг (+130%);

огурцы - 113 грн/кг (+27%);

помидоры - 77,5 грн/кг (-12%);

свекла - 15 грн/кг (+28%);

капуста - 36,5 грн/кг (+232%).

Специалисты УКАБ объяснили, что для овощей борщового набора главными причинами изменения цен стало уменьшение предложения качественной продукции, сокращение запасов в хранилищах и неблагоприятные погодные условия в период сбора урожая. Помимо этого, влияние на цены оказал высокий спрос от оптовиков и розничных сетей.

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"В целом сочетание уменьшения предложения и роста спроса приводит к повышению цен на овощи, в частности на морковь, капусту, свеклу и картофель, в то же время цены на некоторые импортные продукты, например, помидоры, продолжают снижаться из-за слабого спроса и увеличения предложения", - указали эксперты.

Цены на продукты в Укриане - прогнозы экспертов

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. На стоимость продуктов оказывает влияние ситуация с электроэнергией и отоплением, а также инфляция

При этом эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук предупредила, что цены на продукты, в частности, на овощи резко реагируют на сезонные колебания.

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