Цены на овощи в Украине в феврале менялись разнопланово. На ситуацию на рынке влияли различные факторы.
В отчете ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" отмечается, что в январе оптовые цены были на уровне:
- лук - 14,5 грн/кг (+4% к январю прошлого года);
- картофель - 24 грн/кг (+37%);
- морковь - 26,5 грн/кг (+130%);
- огурцы - 113 грн/кг (+27%);
- помидоры - 77,5 грн/кг (-12%);
- свекла - 15 грн/кг (+28%);
- капуста - 36,5 грн/кг (+232%).
Специалисты УКАБ объяснили, что для овощей борщового набора главными причинами изменения цен стало уменьшение предложения качественной продукции, сокращение запасов в хранилищах и неблагоприятные погодные условия в период сбора урожая. Помимо этого, влияние на цены оказал высокий спрос от оптовиков и розничных сетей.
"В целом сочетание уменьшения предложения и роста спроса приводит к повышению цен на овощи, в частности на морковь, капусту, свеклу и картофель, в то же время цены на некоторые импортные продукты, например, помидоры, продолжают снижаться из-за слабого спроса и увеличения предложения", - указали эксперты.
Цены на продукты в Укриане - прогнозы экспертов
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. На стоимость продуктов оказывает влияние ситуация с электроэнергией и отоплением, а также инфляция
При этом эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук предупредила, что цены на продукты, в частности, на овощи резко реагируют на сезонные колебания.