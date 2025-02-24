Цены в Украине на прошлой неделе изменились разнопланово. Низкая торговая активность на фоне роста предложения привела к снижению цен на капусту.
Аналитики проекта EastFruit сообщили, что нижняя ценовая граница на это популярный овощ снизилась с 35 до 32 гривень за килограмм.
В то же время начали дорожать свекла – с 14-16 до 16-17 грн/кг и морковь – с 25-28 до 28-30 грн/кг. Огурцы также подскочили в цене – с 95-140 до 100-145 грн/кг, а болгарский перец подешевел – нижняя ценовая граница упала со 135 до 130 гривень за килограмм.
Что касается зелени, то цены стабильны почти на все позиции. Изменилась цены лишь на салат, который подешевел со 150-220 до 180-200 грн/кг.
Цены во фруктовом сегменте снова изменились разнонаправлено. Цена на апельсин и лимон выросли. Нижняя ценовая граница на эти цитрусовые подскочила с 60 до 65 гривень. При этом банан подешевел – верхняя ценовая граница снизилась с 68 до 64 гривень.
Хурма продавалась дороже, чем на предыдущей неделе. Цены поднялись с 60-190 до 95-210 гривень за килограмм. В то же время гранат продавался дешевле – с 110-120 до 95-115 грн/кг.
Цены на продукты в Украине - прогноз эксперта на весну 2025 года
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. На стоимость продуктов оказывает влияние ситуация с электроэнергией и отоплением, а также инфляция.
По его словам, замораживание социальных стандартов увеличит спрос на дешевые продукты.