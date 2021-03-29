В конце весны начнется новый урожай овощей и фруктов, что приведет к снижению цен.

С конца весны в Украине может существенно снизиться цена на некоторые продукты питания, в частности на молоко, яйца и мясо.

Читайте такжеВ Украине резко сократилось производство хлебаОб этом сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на экономического эксперта Бориса Кушнирука.

По его мнению, влияние на цены будет оказывать сезонный фактор.

Сегодня, как уточнил он, рост цен на топливо автоматически приводит к подорожанию других сырьевых товаров.

"Сам факт роста цен на топливо отражает общий рост цен на товары. А если добавить к этому, что мы повысили минимальную зарплату, то все это провоцирует рост цен", – рассказал Кушнирук.

По его словам, с конца весны начнется новый урожай овощей и фруктов, что приведет к снижению цен.

"Также надо учитывать, что урожай этого года, судя по всему, будет неплохой из основных культур. Это тоже будет способствовать снижению, поскольку в кормах зерно занимает значительную долю, соответственно, будут дешевле яйца и мясо", – отметил эксперт.

Что этому предшествовало

В Украине стремительно подорожали почти все продукты.

Среди лидеров по росту в цене сахар (на 46%), гречневая крупа (35%), яйца (30%), подсолнечное масло (на 22%) и яблоки (11,4%).

По прогнозам экспертов, цены должны стабилизироваться до конца марта.

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Автор: Анна Нагорная