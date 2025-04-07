На украинском рынке постепенно дешевеет зелень.

Цены на овощи в Украине на прошлой неделе преимущественно снижались. На фоне низкого спроса продолжал дешеветь картофель.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что самый популярный среди украинцев овощ подешевел с 16-25 до 15-23 гривень за килограмм.

Несмотря на ограниченное предложение на рынке, снова начала дешеветь морковь. Нижняя ценовая граница снизилась с 27 до 25 грн/кг. Дешевле, чем на предыдущей неделе продавалась столовая свекла – нижняя ценовая граница упала с 18 до 16 грн/кг.

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Вторую неделю подряд стремительно дешевеет томат. Цены уже снизились с 70-90 до 65-85 гривень за килограмм. При этом после трехнедельного роста, начал дешеветь тепличный огурец – нижняя ценовая граница опустилась со 110 до 90 грн/кг.

Кроме того, растущее предложение редиса вынудило продавцов снизить нижнюю ценовую границу с 65 до 50 гривень. В то же время постепенно дешевеет зелень. Так, самый дешевый укроп отдают по 195 гривень за килограмм, хотя неделей ранее его продавали по 200. Нижняя ценовая граница петрушки снизилась с 200 до 180 грн, а салат подешевел со 100 до 95 грн/кг.

Во фруктовом сегменте после роста на предыдущей неделе, цены на яблоко вернулись на предыдущий уровень – нижняя ценовая граница упала с 30 до 25 грн/кг.

Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса отметили, что бюджетный вариант корзины на нынешнюю Пасху, который включает кулич, крашанки, соль, хрен и свечу, вырос на 33% по сравнению с прошлым годом и стоит в среднем 426 гривень

Если еще добавить сыр, колбасу и горчицу, то это будет стоить 847 гривень, что на 23% больше 2024 года. А кагор, огурцы, томаты и сало увеличат цену пасхальной корзины до 1 185 гривень, что на 17% дороже, чем в прошлом году.

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