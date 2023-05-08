Наибольший прирост цен коснулся сезонно популярной части - ошейка.

В Украине средняя цена охлажденной свинины в апреле составляла 195,5 грн/кг, что на 8,4% или на 15,2 грн/кг выше, чем в марте.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины", отметив при этом, что подорожание свинины в апреле является типичным сезонным "поведением" цен, так как именно на этот месяц традиционно приходится празднование Пасхи.

"Наибольший прирост цен коснулся сезонно популярной части - ошейка, цена которого повысилась на 26,4 грн/кг или 13,3% против мартовской средней. Кроме этого, как и месяцем ранее, заметно (+11%) повысились цены на лопатку и тазобедренную часть ― на 19,0 грн/кг и почти 18,0 грн/кг соответственно. Немного меньший прирост ощутила цена свиной вырезки, повысившись на 8,6% или 17,8%. Удорожание остальных позиций ограничилось 5-8%", - подсчитали в Ассоциации.

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По словам аналитиков, в предыдущие годы при отсутствии "форс-мажоров" вроде пандемии или первых фаз полномасштабного вторжения, розничные цены в апреле традиционно были на 5-7% выше, чем мартовские. А в этом году факторами роста стоимости этого мяса является уменьшенный импорт свинины и ограниченность внутреннего предложения из-за меньших, чем в предыдущие годы производственных возможностей отечественного свиноводства.

Цены на мясо

Средняя цена охлажденной свинины на украинском рынке в марте составила 180,3 грн/кг, что на 2,1% или 3,7 грн/кг выше февральского показателя. Заметнее всего подешевели бедренная часть (минус 3,8 грн, до 163,7 грн/кг), грудинка (минус 4,2 грн/кг, до 166,7 грн/кг) и вырезка (минус 4,5 грн/кг, до 205,2 грн/кг). Цена ошейка по сравнению с январской снизилась на 1%, или 2 грн/кг (до 197,4 грн / кг)

Вместе с тем в апреле Украина импортировала свинины на 80 тонн или на 16% меньше, чем месяцем ранее и установила новый рекордный минимум месячных поставок с 2018 года.

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