Игроки рынка не исключают вероятности дальнейшего подорожания этой продукции при условии, что спрос на морковь будет удерживаться на том же уровне.

Сейчас в Украине оптовые партии моркови поступают в продажу по 33-40 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, основной причиной положительных корректировок является сезонное сокращение предложения качественной продукции на фоне повышения закупочной активности оптовых компаний.

По информации участников рынка, оптовые компании все чаще испытывают трудности с приобретением необходимых объемов моркови высокого качества.

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Как отметили эксперты, сейчас производители Украины уже ведут продажи моркови в среднем в три раза дороже, чем в прошлом году в конце апреля. При этом игроки рынка не исключают вероятности дальнейшего подорожания этой продукции при условии, что спрос на морковь будет удерживаться на том же уровне.

Цены во время войны

По данным Государственной службы статистики, за 2022 год пищевые продукты в Украине подорожали на 33%, в том числе цены на яйца выросли на 73%, фрукты - на 77%, а овощи - на 34%.

В начале марта 2023 года эксперты сообщили, что к маю лук может подорожать еще на 30%, несмотря на серьезное возростание объема импорта.

По состоянию на 3 марта 2023 года в Украине был зафиксирован рост цен на морковь. Закупочные цены на морковь в марте составляли 28-36 грн/кг.

Поводом для повышения цен, по словам игроков рынка, стал заметный рост спроса на морковь. При этом запасы продукции в украинских хозяйствах заметно истощены, что также оказывает поддержку ценам.

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