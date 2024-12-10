Прогнозы по производству кофе сорта арабика в Бразилии ухудшаются.

Фьючерсы на сорт кофе арабика на бирже в Нью-Йорке выросли на 4,9% до $3 446 за фунт, достигнув самого высокого показателя с 1972 года. Всего с начала года цены на арабику в мире выросли на 80%, пишет Bloomberg.

Отмечается, что ситуация осложнилась из-за длительной засухи в Бразилии, которая является крупнейшим производителем арабики в мире. Также повлияли погодные условия во Вьетнаме, стране, которая является крупнейшим производителем более дешевого сорта робуста. Ключевой кофейный пояс страны сначала пострадал от засухи во время роста кофейных деревьев, а в начале сбора урожая начались сильные дожди.

Прогнозы производства арабики в Бразилии ухудшаются. В следующем сезоне Бразилия произведет лишь 34,4 млн мешков арабики, что примерно на 11 млн мешков меньше, чем предполагалось в сентябре. Это означает, что мировое производство кофе не дотянет до спроса на 8,5 млн мешков в сезоне 2025-2026 годов, что станет беспрецедентным пятым годом дефицита подряд.

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"Беспокойство относительно урожая арабики в Бразилии в 2025-26 годах возросло на этой неделе. Недавние обзоры посевов указывают на производство в пределах 30 млн мешков, что приведет к очередному дефициту предложения", - отметил аналитик Marex Group Стив Поллард.

Рост цен может привести к дальнейшему увеличению расходов для обжарочных предприятий и кафе, которые будут вынуждены повышать цены и отказаться от скидок.

Цены на кофе - последние новости

Цены на кофе продолжают бить рекорды. В декабре сообщалось, что из-за опасений относительно урожая у ведущих производителей в мире поднялись цены на кофе до самого высокого уровня с 1997 года.

В сентябре стало известно, что цены на кофе набирают обороты на фоне опасений относительно суровых погодных условий в Бразилии, которая является ведущим его производителем.

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