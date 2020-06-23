Украина увеличила экспорт меда почти на треть

Основными покупателями украинского меда стали Германия, Польша и Бельгия.

Украина в январе-мае текущего года поставила на внешние рынки 28,45 тысячи тонн меда, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда было экспортировано 22,06 тысячи тонн.

Читайте такжеПасечники жалуются на мор пчел из-за обработки полей агрохимикатами

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

В денежном выражении экспорт меда за отчетный период вырос на 12,6% – до 45,7 миллиона долларов. В том числе в мае Украина экспортировала меда на сумму 9,36 миллиона долларов.

Основными покупателями украинского меда в январе-мае были Германия (20,7% поставок), Польша (около 20%) и Бельгия (15%).

Также Украина увеличила импорт меда почти в четыре раза – до 81 тонны с 20,9 тонны в январе-мае прошлого года. В денежном выражении импорт меда вырос в 3,4 раза - до 159 тысяч долларов. Главными поставщиками меда в Украину были Венгрия и Бельгия – суммарно 98% поставок.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года увеличила экспорт меда на 12,7% – до 55,6 тысячи тонн, при общем производстве около 110 тысяч тонн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram