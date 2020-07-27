В Киевской области из-за вспышки африканской чумы свиней уничтожено почти 4 тысячи животных

В зону очага АЧС запрещен въезд транспорта и вход людей.

На агрофирме «Глушки» в Киевской области было уничтожено почти 4 тыс. свиней для ликвидации вспышки африканской чумы свиней (АЧС) и во избежание ее распространения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, ветеринарно-санитарная экспертиза двух трупов свиней, принадлежавших агрофирме "Глушки" в Белоцерковском районе Киевской области, установила наличие в них возбудителя АЧС.

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Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 23 июля установлен карантин на территории свинофермы "Глушки", а также в с. Глушки, с. Храпачи и ряде близлежащих населенных пунктов.

В зону эпизоотического очага запрещен въезд транспорта и вход людей, кроме задействованных в выполнении мероприятий.

"Осуществлено умерщвление 3765 свиней бескровным методом, которые сожжены в определенном решением ГЧПК (территория ООО «Агрофирма «Глушки») месте вместе с выявленными 22 трупами животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к мероприятиям по ликвидации вспышки АЧС были привлечены 45 специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области и государственных учреждений ветеринарной медицины Киевской области.

В настоящее время специалисты Госпродпотребслужбы продолжают принимать меры по локализации и недопущению распространения заболевания и просят местных жителей с пониманием относиться к действиям ветеринаров.

В частности, субъектам хозяйствования, деятельность которых связана с разведением, содержанием и оборотом свиней, рекомендуется не осуществлять хозяйственные связи с карантинными территориями.

Как сообщал УНИАН, по данным проекта "Стоп АЧС", в Украине с 2012 года зарегистрировано более 520 случаев заболевания АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

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