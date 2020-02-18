В Украине зафиксировали новую вспышку чумы свиней

В хозяйстве, где обнаружена вспышка заболевания, содержится 460 свиней.

Ветеринары в Винницкой области зафиксировали первый в феврале случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Украине.

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Об этом говорится в отчете Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области с 21.01.2020 по 18.02.2020 был зарегистрирован один случай заболевания африканской чумой свиней, а именно: 15.02.2020 – в ООО "Агро-Астра" в с. Коровайная Немировского района Винницкой области", - говорится в отчете.

Согласно сообщению, в указанном хозяйстве содержится 460 свиней.

Отмечается, что специалисты Госпродпотребслужбы проводят мероприятия по локализации и недопущению распространения АЧС вне очага заболевания.

По данным проекта "Стоп АЧС", в Украине с 2012 года зарегистрировано 513 случаев заболевания АЧС.

Как сообщал УНИАН, ранее ветеринары зафиксировали три случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Украине с начала 2020 года – один в Ривненской и два в Черниговской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.