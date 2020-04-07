В этом году в Украине посеют меньше сахарной свеклы

Посевные площади под сахарной свеклой могут сократиться на 5%.

Посевные площади под сахарной свеклой в текущем году составят около 190-200 тысяч га, что почти на 5% меньше, чем в 2019 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"В этом году возможно незначительное сокращение посевных площадей на 5%. Прежде всего это обусловлено ценовой ситуацией на рынке сахара. Однако, учитывая переходящие остатки и сахар нового урожая, дефицита сахарного песка в Украине не будет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на отсутствие влаги в почве и резкие перепады температур, посевная кампания стартовала в конце марта, и по состоянию на 2 апреля сахарной свеклой уже засеяно 25,95 тысячи га.

Как сообщал УНИАН, производство сахара в Украине в текущем маркетинговом году (сентябрь 2019 - август 2020) сократилось на 19% и составило 1,48 миллиона тонн.

В 2019 году украинские производители экспортировали 236,8 тысячи тонн сахара, что более чем в два раза меньше, чем в предыдущем году (584,9 тысячи тонн).