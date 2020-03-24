Украина уже продала более 44 миллионов тонн зерна

Экспорт пшеницы за этот период составил 17,4 млн тонн, кукурузы - 22 млн тонн.

Украинские аграрии продолжают экспорт зерновых в условиях карантина и с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 44,19 млн тонн зерна, что на 7,9 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 17,4 млн тонн, ячменя - 4,2 млн тонн, кукурузы - 22 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 267,8 тыс. тонн, что на 71 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будут экспортированы на внешние рынки.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что на время карантина Украина не будет ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других ключевых экспортных позиций.