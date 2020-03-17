СМИ: Рада перенесла голосование по открытию рынка земли - ожидает гарантий от МВФ

С сегодняшнего дня, 17 марта, Рада должна продолжить рассмотрение "земельных улучшений" в сессионном зале.

Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственный источник из фракции "Слуга народа".

"Сказали, что будем голосовать, когда МВФ будет точно подтверждено, что дадут деньги", - сообщает собеседник.

По его словам, в таком случае следует ожидать, что голосование состоится не ранее апреля.

Отмечается, что с сегодняшнего дня, 17 марта, Верховная Рада должна продолжить рассмотрение "земельных улучшений" в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, ранее новое правительство Украины проинформировало МВФ о желании продолжать тесное сотрудничество с Фондом и продвигать реформы для устойчивого роста.

В понедельник, 16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания относительно открытия рынка земли.

Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиарда долларов осталось выполнить два prior actions: принятие закона о рынке земли и проект закона 2571 об экс-владельцев обанкротившихся банков. В правительстве ожидают, что это займет 1-2 недели.

Также на заседании Кабмина 16 марта поручили профильному министерству подготовить письмо к Международному валютному фонду относительно предоставления финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.