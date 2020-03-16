УНИАН выяснил, в каких заведениях Киева можно будет легально выпить и закусить во время карантина (информация на данный момент)

Многие киевские отели все же выполнят распоряжение столичных властей о закрытии заведений общественного питания на период карантина (новость обновляется).

Часть ресторанов при отелях Киева пока не закрыты на карантин.

Об этом сообщили УНИАН опрошенные представители столичных отелей в связи с постановлением Киевской городской государственной администрации (КГГА) о закрытии с 17 марта заведений общественного питания для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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В частности, в отеле "Hilton" ресторан еще не закрыт и работает в обычном режиме.

"Информации о закрытии пока нет, ресторан в данный момент работает", - сказал представитель отеля в комментарии УНИАН.

В отеле "Украина" в самом сердце Киева на данный момент ресторан также работает, правда, только для гостей отеля.

"Да, ресторан работает в обычном режиме для гостей", - сообщила представитель отеля.

Работает ресторан и при отеле "Premier Palace", куда, судя по всему, еще не поступила информация о необходимости закрытия заведений общественного питания.

"В данный момент ресторан работает, и неизвестно, будет ли он закрыт. Но если будет распоряжение, то, конечно же, ресторан закроют", - рассказала представитель отеля.

Представитель отеля "Hyatt Regency" в Киеве сообщил, что ресторан отеля закрыт в связи с опубликованным постановлением КГГА.

В отделе маркетинга отеля "Fairmont Grand Hotel" корреспонденту УНИАН также сообщили, что ресторан уже закрыт.

В отеле "InterContinental", по информации администрации, закрыт не только ресторан, но и СПА-салон.

Та же ситуация и в отеле "Крещатик", где ресторан, по данным администрации, уже закрыт.

Как сообщал УНИАН, по распоряжению столичных властей в Киеве с 17 марта приостанавливают работу торговые центры, учреждения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания.