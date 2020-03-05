В Украине из-за коронавируса может подорожать чеснок

Китай является крупнейшим поставщиком чеснока на украинский рынок и распространения коронавирус приостановит импорт.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае на украинских прилавках станет меньше "народного антибиотика" – чеснока, а тот, что останется, подорожает.

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Об этом рассказал журналист ТСН Антон Ночвин в сюжете "Сніданку з 1+1".

Чеснок укрепляет иммунитет и защищает от болезней, а еще его любят за специфический вкус и аромат. Однако, эксперты посчитали, что отечественного овоща украинцам может не хватить.

"Отечественные производители, скажем так, не до конца освоили технологию выращивания чеснока. Поэтому Украина полностью зависима от экспорта", – рассказал главный аналитик Украинской плодоовощной ассоциации Семен Крамаренко.

Больше всего чеснока везут именно из Китая. В прошлом году Украина закупила более пяти тысяч тонн чеснока, и три четверти – именно из Поднебесной. "Производители чеснока в Китае, различные логистические компании, сейчас люди на карантине. Поэтому сейчас поставки упали", - добавил эксперт.

Украинцы же свой урожай будут собирать только через пять месяцев. Поэтому в ближайшее время отечественный овощ может значительно подорожать, потому что его не хватает. Однако это касается только чеснока. Украина не зависима от импорта других овощей и фруктов из Китая.